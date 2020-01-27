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Bir Nefes Anadolu” adlı oyun sahnelenecek

Bir Nefes Anadolu” adlı oyun sahnelenecek
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Girne Belediyesi’nin düzenlediği Tiyatro Günleri, Murat Aslan’ın yazıp yönettiği ve anlatıcı olarak yer aldığı “Bir Nefes Anadolu” adlı oyunla devam edecek.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda yarın sahnelenecek oyun, saat 20.00’de başlayacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, oyunda bin yıldan beridir süregelen aşıklık geleneğini cumhuriyet döneminde de sürdüren Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Mahsuni Şerif, Ali Ekber Çiçek ve Nesimi Çimen’in hayatı anlatılıyor.

Gösterimde bağlama sanatçısı Özgür Peker, perküsyon sanatçısı Ersin Kilik ve oyuncu Murat Aslan yer alıyor.

Tiyatro Günleri’nde 4 Şubat Salı günü “Stefan Zweign’ın dönüşü” isimli tiyatro oyunu sahnelenecek.

20 TL olarak belirlenen etkinliklerin biletleri, Girne Belediyesi’nden ((0392) 650 01 00) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebilecek.

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