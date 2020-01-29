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Bir Nefes Anadolu sahnelendi

Bir Nefes Anadolu sahnelendi
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Girne Belediyesi’nin düzenlediği Tiyatro Günleri, Murat Aslan’ın yazıp yönettiği “Bir Nefes Anadolu” isimli oyunla devam etti. Oyunda bin yıldan beridir süregelen aşıklık geleneğini cumhuriyet döneminde de sürdüren Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Mahsuni Şerif, Ali Ekber Çiçek ve Nesimi Çimen’in hayatı anlatıldı. Gösterimde bağlama sanatçısı Özgür Peker, perküsyon sanatçısı Ersin Kilik ve oyuncu Murat Aslan tiyatroseverlere keyifli saatler yaşattı. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü gecede yaptığı konuşmada oyunu sahneye koyan ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Tiyatro Günleri’nde 4 Şubat Salı günü “Stefan Zweign’ın dönüşü” isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. 20 TL olarak belirlenen etkinliklerin biletleri, Girne Belediyesinden ((0392) 650 01 00) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebilir.

Girne Belediyesi’nin düzenlediği Tiyatro Günleri, Murat Aslan’ın yazıp yönettiği “Bir Nefes Anadolu” isimli oyunla devam etti. Oyunda bin yıldan beridir süregelen aşıklık geleneğini cumhuriyet döneminde de sürdüren Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Mahsuni Şerif, Ali Ekber Çiçek ve Nesimi Çimen’in hayatı anlatıldı. Gösterimde bağlama sanatçısı Özgür Peker, perküsyon sanatçısı Ersin Kilik ve oyuncu Murat Aslan tiyatroseverlere keyifli saatler yaşattı. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü gecede yaptığı konuşmada oyunu sahneye koyan ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Tiyatro Günleri’nde 4 Şubat Salı günü “Stefan Zweign’ın dönüşü” isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. 20 TL olarak belirlenen etkinliklerin biletleri, Girne Belediyesinden ((0392) 650 01 00) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebilir.

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