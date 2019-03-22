“Bir Papatya Rüyası” kitabının imza günü yarın

Şevket Alkapon’un ilk romanı “Bir Papatya Rüyası”nın tanıtımı ve imza günü yarın yapılacak.

Gloria Jeans Coffees Küçük Kaymaklı’da yer alacak tanıtım ve imza günü saat 18.00’da başlayacak.

Hikayesi yıllar önce, Kıbrıs’ta Türkler ile Rumların birlikte yaşadığı zamanlarda geçen kitapta aşk, sevgi, özlem, ölüm kalım mücadeleleri ama en önemlisi yarım kalmış yaşamlardan kesitler yer alıyor.

Gerçek bir aşk hikayesinden esinlenerek kurgulanan roman yazarın hayal dünyası ile harmanlandı.

200 sayfadan oluşan kitap, “Eğer konuşamıyorsan yazmayı dene. Bırak kalbin düşünsün, parmakların kâğıda döksün. Bazen yazılan doğru bir kelime, söylenecek birçok sözden daha çok şey anlatır” önsözü ile yayımlandı.