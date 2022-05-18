Birincilik ödülünü Özge Kırçıl’ın Merdiven isimli eseri aldı

Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odalar Birliği (KTMMOB) Mimarlar Odası’nın bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması’nda kazanan eser sahiplerine ödülleri ve katılım belgeleri düzenlenen takdim edildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre Mimarlar Odası Merkez Binası’nda yapılan törende, yarışmayı

Türkiye ve KKTC’de mimarlık ve mimarlıkla ilgili örgütlere bağlı meslek insanlarına açık olan yarışmanın ödül törenine; KTMMOB Başkanı Tunç Adanır, Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu, Oda Yönetim Kurulu üyeleri, Yayın Kurulu üyeleri, yarışma jürisi, danışman jüri üyeleri ve seçki kitapçığına giren eserlerin sahipleri katıldı.

Törenin moderatörlüğünü Çiğdem Duvarcı yaparken, açılış konuşmalarını jüri başkanı mimar Prof. Dr. Suha Özkan, Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu ve KTMMOB Başkanı Tunç Adanır’ın gerçekleştirdi.

Jüri Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan yaptığı konuşmada, bu yıl 4.’sü düzenlenen Mimarca Mekan Anlatımı Metin Yarışması’na katılımdaki kalitenin her yıl arttığını, bu yıl özellikle kadın yarışmacıların dereceye girmekteki başarısının dikkat çekici olduğunu belirterek, “Gençlerden çok şey öğrendim.” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu ve KTMMOB Başkanı Tunç Adanır ise, yarışmaya katılan ve dereceye giren mimarlara başarılarının devamını dileyerek, yarışmaya destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 2021 yılının ödül alanlarının özgeçmişleri ve eserlerinden pasajlar aktarılarak, ödülleri takdim edildi.

Tören; Kıbrıslı yazar, şair ve aynı zamanda yarışma jürisinde yer alan Neşe Yaşın ile yarışma danışman üyelerinden Kıbrıslı sanat yönetmeni ve tiyatrocu Aliye Ummanel’in mimarlık ve mekân konularını içeren eserlerinden derledikleri şiir ve kitap alıntılarından oluşan sunumla devam etti.

Ödül töreni, müzik dinletisi ve kokteyl ile sonlandı.

Yarışmada ödül alanlar ve eserleri şöyle:

“Birincilik Ödülü: Özge Kırçıl - Merdiven

İkincilik Ödülü: Çiğdem Güven - Ruhi, Mavi Ekran ve Ağaçlı Park

Üçüncülük Ödülü: Esin Yılmaz - Zamanın Birinden Gelen Öykü

Özel Ödül: Çağrı Acar – Arayış

Mansiyon: Merve Eflatun - Bir Hikâye Yazmak

Mansiyon: İrem Durmuş – O

Mansiyon: Hülya Yavaş - Mekânın -mış hali: Petra’da Yeniden Kurulan Geçmiş Zaman”