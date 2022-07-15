Boğaziçi Köyü’nde faaliyet gösteren Köy Kadın Kursu’nda hazırlanan eserlerin sergilendiği Boğaziçi Köy Kadın Kursu Sergisi, törenle açıldı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele ve köylerinde faaliyet gösteren köy kadın kurslarında hazırlanan eserlerden oluşan sergiler, 3 yıldır pandemi nedeniyle açılmıyordu. Üç yıl aradan sonra ise dün akşam, Boğaziçi Köy Kadın Kursu Sergisi açıldı.

Boğaziçi Köy Kadın Kursu sergisinin açılışına İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Meclis Üyeleri Çağlar Karadağ, İsmail Y. Osum, Eray Göksan ve İsmail Osum, Boğaziçi Köyü Muhtarı Eniz Akşahin, bazı köy muhtarları, Boğaziçi Köy Kadın Kursu’nda eğitim gören kursiyerler ve eğitmenleri İpek Mutlu Rinter ve vatandaşlar katıldı.

Boğaziçi Köy Kadın Kursu binası önünde yapılan açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, konuşmalar ve İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu ile Karadeniz Kültür Derneği Kuzey’in Yıldızları Horon Ekibi’nin gösterileri ile devam etti.

- Sadıkoğlu: “Bu eserler, gelecek nesillere bırakılacak en önemli miras”

Sergi açılışında konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, üreten kadınların el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı serginin açılışında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, üreten, ürettiğini satmak için pazar arayan kadınların yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

“Üreten kadın; aile ekonomisine katkı, eşe destek, çocuklarına iyi bir gelecek sunmak için çabalar” diyen Başkan Sadıkoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Vakitlerini böylesi muhteşem eserler ortaya çıkarmak için çabalayan kadın, hem ürettiğiyle kendi mutlu olur hem de etrafını mutlu eder. Boş vakitlerini anlamlaştırır. Üreten kadın, yalnızca ekonomik özgürlüğünü kazanmaz, aynı zamanda ayaklarının üzerine daha sağlam basar, etrafına güven verir. Bu sebeptendir ki İskele Belediyesi olarak; üreten kadınlarımızın her zaman yanlarındayız”

Sadıkoğlu, gelecek nesillere bırakılacak en önemli mirasın geçmişin izlerini taşıyan el emeği göz nuru eserler olduğunu vurgulayarak, eserlerde imzası bulunan kadınları ve eğitmenlerini kutladı.

- Toroslu: “Bu eserler, yalnızca maddi kazanç kapısı değildir”

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ise açılıştaki konuşmasında, “Kıbrıs Türk toplumunun gelenek ve göreneklerini bir sonraki nesillere aktarmak için çalışıyoruz hepimiz” diyerek, el emeği göz nuru eserlerin sadece maddi kazanç kapısı olmadığını, gelenek ve göreneklerin bir sonraki nesle aktarılmasına da büyük katkı yaptığı söyledi.

Kaymakam Toroslu, emek veren herkese, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, İskele Belediyesi’ne ve çalışanlarına teşekkür ederek sözlerine son verdi.

- Akşahin: “Büyük bir özveriyle hazırlandılar”

Boğaziçi Köyü Muhtarı Eniz Akşahin de konuşmasında, pandemi koşulları altında 1 yıldır büyük bir özveriyle hazırlanan eserlerin sergilenecek olmasından duyduğu mutluluğu ifade etti ve kadının önemine dikkat çekti. Muhtar Akşahin, serginin açılışında emeği geçen herkese teşekkür de etti.

Rinter: “Desteğini esirgemeyen Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür ederim”

Boğaziçi Köy Kadın Kursu Eğitmeni İpek Mutlu Rinter ise kendilerinin her zaman yanında olan ve desteğini esirgemeyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti. Rinter, “Her biri sevgi ve emekle hazırlanan ve bugün ortaya çıkan bu güzel işlere imza atan tüm kursiyerlerimi de tebrik ediyorum’ dedi.