Boğaziçi köy kadın kursu sergisi açıldı

İskele Belediyesine bağlı köylerde köy kadın kurslarında sergi heyecanı yaşanıyor.

İskele, Ötüken ve Ergazi’nin ardından Boğaziçi Köy Kadın Kursu sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Kursta eğitim gören kadınların eserlerinin yer aldığı sergisinin açılışına İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Blediye Mclis üyelerinin yanı sıra Boğaziçi köyü Muhtarı Eniz Akşahin ile Boğaziçi, Aygün, Turnalar, Ötüken ve Ergazi muhtarları ile vatandaşlar katıldı.



Bu yıl beşincisi gerçekleşen serginin açılışında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Boğaziçi Muhtarı Eniz Akşahin ve kurs eğitmeni Özlem Kuldurmaz birer konuşma yaptı.

SADIKOĞLU: “KURSLAR; DOSTLUĞUN VE PAYLAŞIMIN OLUŞTUĞU YERLERDİR’’

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, köy kadın kurslarının önemine değindiği konuşmasında İskele Belediyesi olarak her zaman için doğru olanın, güzel olanın, üretenin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Sadıkoğlu, “Önümüzdeki üç aylık dönemde Kültür Evi’mizin atölyesinde yine sizlerden gelecek olan önerilerle birlikte kurslar düzenlemeyi düşünüyoruz. Sizlerle yapacağımız görüşmelerden sonra bu rotasyon nasıl olacaksa buna birlikte karar vereceğiz ve sizleri orada misafir edeceğiz” dedi.

KURSİYERLERE KATILIM BELGELERİ VERİLDİ

Öte yandan Boğaziçi Köy Kadın Kursu’nda eğitim gören kadınlar İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, Köy Muhtarı Eniz Akşahin’e ve kurs eğitmeni Özlem Kuldurmaz’a yaptıkları eserlerden armağan etti.

Serginin sonunda kursa katılan kadınlara kurs katılım belgeleri takdm edildi.