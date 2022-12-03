“Bombalı Yıllar” galası yapıldı

Kanal Sim yapımı “Bombalı Yıllar” belgeselinin gala gösterimi yapıldı.
Zafer Kodan’ın senaristliğini ve yönetmenliğini, Sami Özuslu’nun danışmanlığını yaptığı belgeselin KTÖS Konferans Salonu’nda yer alan galasına davetliler katıldı.
Belgeselin danışmanı Sami Özuslu da, Kıbrıs’ın kuzeyindeki bomba olayları ile ilgili yetkililerden dosyaları ve bilgileri talep ettiklerini ancak bu taleplerine bir yanıt dahi alamadıklarını vurguladı.
Özuslu, “Biz hala geçmişini öğrenmeye çalışan bir toplumuz ve bize hep yanlış ve eksik öğretilen tarihin dehlizlerinden bir şey bulup çıkarttığımızda bunu başarı sayıyoruz. Önemli olan arşivlerde bulunan şeyleri tekrardan canlandırmak, en geniş kitlelere ulaştıracak bir formasyona sunmaktır” görüşünü dile getirdi.
Konuşmaların ardından Kanal Sim Direktörü ve İdari İşler Sorumlusu İpek Akın tarafından, Kodan ve Özuslu’ya çiçek takdim edildi. Belgesel gösterimi düzenlenen kokteyl ile sona erdi.