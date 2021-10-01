“Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali 2021” 8 Ekim’de başlıyor.

Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamaya göre, 8, 9, 10 Ekim olmak üzere 3 gün sürecek festival, “Yerinden Edilme” temasıyla yapılacak.

Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali’nin, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’nin bir projesi olan Dayanışma Evi’nin barış programı olduğu bildirildi.

Festival kapsamında düzenlenecek etkinlikler ve performansların programı açıklanırken, iki etkinlik dışındaki etkinliklerin ücretsiz olarak yapılacağı ifade edildi.

Etkinliklere katılacak kişilerin SafePass veya AdaPass’ı olması ve maskelerini yanında getirmeleri gerektiği bildirildi. Etkinliklerde, tüm Covid-19 yönetmeliklerine uyulacağı kaydedildi.



Festival ile ilgili gelişmelerin takip edilebileceği linkler şöyle:“Blog: www.bufferfringe.orgBuffer Fringe 2020 after-movie: https://www.youtube.com/watch?v=x9Iq8gKQLg0Facebook: www.facebook.com/BufferFringeInstagram: @bufferfringe www.instagram.com/bufferfringe”