Her Daim Dostlar, dün akşam Buğday Kafe’de kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada, etkinlikte, aktivistler yanlarında getirmiş oldukları kitapları okudular ve başkalarının da okuması için Buğday Kafe’nin kitaplığına bağışladılar.

Etkinlik, ülkede kitaba olan ilginin artması, insanların toplandığı her yerin birer kütüphaneye dönüşmesi için gerçekleştirildi.