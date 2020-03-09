Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 10. Uluslararası Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında geçtiğimiz akşam Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezinde Türkiye Devlet Tiyatroları Antalya Devlet Tiyatrosu’nun “Buzlar Çözülmeden” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cevat Fehmi Başkut’un yazdığı ve K. Alpay Aksum’un yönettiği oyunun konusu; ihtilal sonrası, Anadolu’da kardan yolları kapanmış bir kasaba merkezinde bir akıl hastanesindeki hastaların, idarecileri ve yakındaki kasabanın idarecilerini tımarhaneye tıkmalarını, kendilerini Ankara’dan gönderilen yeni kaymakam, jandarma kumandanı, sağlık müdürü, maarif müdürü, hâkim ve diğer memurlar olarak tanıtmalarını ve gelişen olayları, mizahi ve eleştirel olarak ele alıyor.

Oyunu Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy Belediyesi Meclis üyeleri de izledi.

Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik oyun sonrası yaptığı konuşmada, Festivalin Uluslararası boyuta taşınmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, Antalya Devlet Tiyatroları oyuncularına gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür etti.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu da yaptığı konuşmada, Beşparmaklar Tiyatro Festivali olarak yola çıktıklarını fakat bugün Uluslararası boyut kazanarak yola devam etmekten gurur ve mutluluk duyduğunu söyleyerek, oyunculara gösterdikleri üstün performanslarından dolayı teşekkür edip çiçek ve plaket takdim etti.

Festival 11 Mart Çarşamba günü Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun “Haka Manki” adlı tiyatro oyunuyla devam edecek.

Tam 10 ve öğrenci 5 TL olan biletler Çatalköy Belediyesi’nden temin edilebilecek.