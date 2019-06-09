Çağdaş Müzik Derneği'nden , SOS Çocukköyü yararına konser

Çağdaş Müzik Derneği, SOS Çocukköyü yararına Perşembe akşamı “Şarkılarımız Umut Olsun” konseri düzenliyor.

Şef Ersin Tünay yönetimindeki Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu ile TRT Müzik Akşam Sefası programı ses ve saz sanatçılarının yer alacağı The Paradise Park’taki konser saat 20.00’de başlayacak.

20 TL’den satışa sunulan konser biletleri Çağdaş Müzik Derneği, Lefkoşa Deniz Plaza ve SOS Çocukköyü’nden temin edilebilecek.