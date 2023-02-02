Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu Bursa’da konser verecek

Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, “Kıbrıs’tan Bursa’ya Dostluk Rüzgarı” temasıyla Bursa’da konser verecek.

Çağdaş Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Bursa Nilüfer Belediyesi TSM Korosu ile Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu’nun konseri pazartesi akşamı saat 20.00’de Nazım Hikmet Kültür Evi’nde yer alacak.

Bursa Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde verilecek konseri, Koro şefleri Filiz Başıbüyük ile Ersin Tünay’ın birlikte yönetecek. Konserde, Kıbrıs şarkıları da seslendirilecek.

Açıklamaya göre, TÜMFED (Türk Musikisi Federasyonu) Yönetim Kurulu Üyesi, Çağdaş Müzik Derneği Başkanı ve Koro Şefi Ersin Tünay yönetiminde 60 kişilik kafile 6 – 8 Şubat tarihlerinde Bursa’da olacak.