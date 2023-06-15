Çağdaş Müzik Derneği yıldönümü konseri ilgi gördü

Çağdaş Müzik Derneği’nin 10’ncu kuruluş yıldönümü sebebiyle düzenlediği Türk Müziği konserini 2 bin 500 kişi dinlediği açıklandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı ve Koro Şefi Ersin Tünay’ın yönetiminde 104 korist, 14 saz sanatçısı ve konuk sanatçıların da yer aldığı konserde TC Kültür Bakanlığı ve TRT ses sanatçıları Çiğdem Gürdal, Ayşe Ekiz, Mustafa Demiroğlu ve Nusret Yılmaz da konuk sanatçı olarak yer aldı. Konser kesintisiz 3 saat sürdü.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı, bürokratlar ve iş insanlarının da dinlediği konser Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı ve Bakanlığı, Les Ambassadeurs Hotel, Oscar Hotel, Mega Sound, Crystal Decor, Cuma Yapı İnşaat Şti.Ltd, Yektur ve The Paradise Park’ın katkılarıyla gerçekleştirildi.

Gecede, Adana Öğretmenler Korosu Başkanı ve Şefi Faik Kasapoğlu Derneğin kuruluşunun 10’uncu yılı münasebetiyle ÇMD Başkanı Ersin Tünay’a plaket taktim ederek kardeş koro olduklarını ilan etti. Lider Eğitim Kurumları direktörleri Cemre Akar ve Prof. Cem Birol da Sn. Tünay’a “Yaşayan Kültür Ödülü” taktim ederek, kültürel değerlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik katkılarından dolayı teşekkürlerini belirttiler. Memleketim adlı şarkıyla final yapılan gecede mutluluğunu ve gururunu dile getiren Başkan Ersin Tünay, bu başarılara imza atmalarındaki en büyük etkenin halkın alkışları ve desteği olduğunu belirterek tüm izleyicilere teşekkürlerini sundu. “Müzik sevginin, sevgi de yaşamın kaynağıdır” felsefesinden yola çıkarak yaptıkları organizasyonlarla halkla bütünleştiklerini belirten Tünay, aynı duygu ve düşüncelerle başarılara imza atmaya devam edeceklerine işaret etti.