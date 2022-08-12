Çağdaş Resim Sergisi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde açıldı

Girne Belediyesi Sanat Galerisi Sanatçı Gnawa’nın Çağdaş Resim Sergisi’ne ev sahipliği yaptı.

Portre, karakalem, akrilik ve yağlıboya çağdaş eserlerden oluşan, Çarşamba günü açılan sergi 16 Ağustos’a kadar hafta içi 10.00-17.00, cumartesi 10.00-15.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi ve Uluslararası Final Üniversitesi iş birliğinde gerçekleşen sergi açılışına Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve üniversite rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, üniversite ve belediye çalışanları, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

-Yaratan

Rektör Yaratan, Girne Belediyesi ile üniversite arasında imzalanan protokol çerçevesinde eserlerin halkla da buluşturulmasının amaçlandığını ifade etti.

Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, farklı ülkeden KKTC’ye eğitim görmeye gelen bir üniversite öğrencisinin sanata duyarlılığının, cesaretinin örnek teşkil ettiğini de belirterek, Girne Belediyesi’ne teşekkür etti.

-Güngördü

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, gençlerin bu etkinlikte arkadaşlarına destek verdiğini görmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek, “Sanatla uğraşanlar hep bir adım önde, çevresine karşı daha duyarlı ve hayata karşı daha olumlu” dedi.

Güngördü, Final Üniversitesi ile İngilizce kursları başta olmak üzere farklı alanlarda da iş birliklerinin sürdüğünü de dile getirdi.