Çağlar Çorumlu sahnedeydi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde TiyatrOPS’un ilk oyunu ‘Yorgun Cümleler Günlüğü’ sahnelendi.

Arjantinli yazar Rodrigo Garcia tarafından tüketim toplumu içerisinde sistem tarafından savrulan insanın keskin bir ironi ve şiirsellik içinde anlatıldığı oyun Nefrin Tokyay yönetmenliğinde sahneye kondu.

Platin sponsorluğunu Kıbrıs Türk Petrolleri (K-PET), İletişim sponsorluğunu Kuzey Kıbrıs Turkcell, Gümüş sporsorlukları Golden Tulip Hotel, Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatif Ltd ve Heyday Music, Salon sponsoruğunu Yakın Doğu Üniversitesi, Ulaşım Sponsorluğunu Northern Travel ve Cyprus Xp Travel’in yaptığı Albank, Note Cosmetic’in de katkı koyduğu festivalde oyuncu Çağlar Çorumlu’nun performansı tiyatro severlerin beğenisini kazandı.

Oyun sonunda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyuncusu Aytunç Şabanlı, TiyatrOPS oyuncusu Çağlar Çorumlu’ya festival plaketini takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Cumartesi çocuklar için “Yeni Dünya- Bir Uzay Macerası”

Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde 21 Eylül Cumartesi günü 14:00 ve 16:00 saatlerinde Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından “Yeni Dünya- Bir Uzay Macerası” çocuk oyunu sahnelenecek.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek olan çocuk oyununun Biletler Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilir.