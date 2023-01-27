Çatalköy-Esentepe Belediyesi, bölge ilkokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, belediye, Çatalköy ile Esentepe ilkokulu öğrencilerine yönelik sinema filmi gösterimi gerçekleştirdi.

"Astronot Willy" adlı sinema filmini izleyen minikler, keyifli zaman geçirdi.

Çatalköy İlkokulu öğrencileri filmi, Erol Avgören Kültür Merkezi'nde; Esentepe İlkokulu öğrencileri ise Esentepe Kültür Sarayı'nda izledi.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, yarı yıl tatiline girecek öğrencilere erken karne hediyesi vermek istediklerini, bunu da keyif alacakları bir film gösterimiyle yaptıklarını söyledi.

Kırok, bir uçtan diğer uca belediyecilik hizmeti anlayışıyla göreve geldiklerini anımsatarak, sadece belediye hizmetleri değil, sosyal etkinlikler ve kültürel faaliyetlerle de bölgeye katkı sağlayacaklarını söyledi.