Çavuşoğlu, “Deprem” isimli ağıt besteleyen Enver Ermetal’i kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşıoğlu, Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenlere ithafen “Deprem” isimli ağıt besteleyen Enver Ermetal’i kabul etti. Ermetal, Bakan Çavuşoğlu'na bestesinin CD'sini takdim etti.

Bakan Çavuşoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, deprem felaketinde hayatını kaybedenleri anımsatarak bunlara neden olanların gerekli cezayı aldığını görmeden acılarının dinmeyeceğini vurguladı, sonuna kadar yargı sürecinin takipçisi olacaklarını söyledi.

Kabulün başında Çavuşoğlu ve Ermetal “Deprem” ağıtının klibini izledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıslı Türklerin gönüllerinin birleştiği ve bu birleşen gönüllerin hep birlikte yandığı depremin üzerinden 45 gün geçtiğini anımsatarak, geçen süreçte yaşanan acıların insanların kalbine yumruk gibi oturduğunu söyledi.

Yaşananların Kıbrıslı Türkleri tarifsiz acılara sürüklediğini anlatan Çavuşoğlu, hükümetin, depremzedelere ulaşmak ve onları sağ salim getirebilmek için yola çıktığını ancak cansız bedenlerini adaya getirmek zorunda kaldığını hatırlattı.

Çavuşoğlu, gerek suçluların yargılanması gerekse acılarının paylaşılması noktasında birlik ve bütünlüğün devam ettiğini vurguladı.

“Hükümetimiz hayatını kaybedenleri şehit olarak ilan etmiş ve onların isimlerini yaşatmak ve geleceğe taşıyabilmek adına Kıbrıs Türk halkı ile bir olarak her türlü desteği, her türlü fedakarlığı yapma noktasında adım atmaktadır. Onların isimleri her yerde anılmaktadır ve anılacaktır” diyen Çavuşoğlu, Enver Ermetal’in yazdığı ağıta işaret ederek, “Eminim ki bu ağıt, çocuklarımızın anılmasında ve yaşatılmasında büyük bir katkıya zemin olmuştur.” dedi.

Çavuşoğlu “Bu acıyı yaşamamıza vesile olan suçlu gördüğümüz müteahhitler yargılanmadığı sürece, yargıda onlar hak ettiği cezayı almadığı sürece bizim acımız bir yumruk şeklinde her gün büyüyecektir” ifadelerini kullandı, yargı sürecinin takipçisi olacaklarını, bu çerçevede Adıyaman’a yeniden gideceklerini söyledi.

-Ermetal

Enver Ermetal de Adıyaman’da inanılmaz bir mücadele verildiğini belirterek Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

Başta Gazimağusa olmak üzere adada “Şampiyon Melekler”i yaşatma adına çok büyük bir kıvılcım parladığını belirten Ermetal, bu kıvılcımın gittikçe büyüdüğünü ve çeşitli projelerin ortaya çıktığını söyledi.

Şampiyon Melekler'i yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Ermetal, hazırladığı bestenin klibinin tüm masraflarını kendisinin karışlayacağını ve CD’nin satışından elde edilecek geliri de Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlayacağını açıkladı.

Çocukları yaşatma adına Mayıs ayı sonunda bir konser düzenleyeceğini ve konserden elde edeceği geliri de Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlayacağını belirten Ermetal, “Elimizden geldiğince bu çocukları yaşatacağız” dedi.