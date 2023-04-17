Çocuk kitabı “Barışın Sesi” tanıtım etkinliği düzenlendi

Çocuk kitabı “Barışın Sesi” tanıtım etkinliği düzenlendi
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Üç dilli “Barışın Sesi” isimli çocuk kitabı için hafta sonu tanıtım etkinliği düzenlendi.

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Khora Yayınları adına yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa’da Büyük Han arkasında yapılan etkinlikte konuşan kitabın editörü Nazen Şansal, çocuk ve gençlik edebiyatına özel bir önem verdiklerini çünkü ve barış ve ekoloji değerlerini çocuklara aşılamak istediklerini belirtti.

Yazar İsfendiyar Pilli ise Türkçe ve Yunanca olarak gerçekleştirdiği konuşmasında adadaki barış istencini kitaba metaforik olarak yansıtmaya çalıştığını kaydetti.

Barış kültürünün gelişmesinde eğitim ve sanatın önemine değinen Pilli, “Barış kültürü, şiddete, çatışmalara, ayrımcılığa karşı bir tavırdır. Halkların barışçıl bir şekilde bir arada yaşayabilmesi için bu tavır çok önemlidir. Barış kültüründe birçok farklı faktörün bir araya gelmesi gerekir; eğitimde, dinde, siyasette, sanatta, iletişimde, yasalar ve insan hakları gibi konularda barış kültürünün yerleşmesi şarttır” dedi.

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