“Çocuklara Masallar” adlı kitap yayınlandı

Çocuklara ve çocuk kalanlara yönelik alanında uzman isimler tarafından hazırlanan “Çocuklara Masallar” isimli masal kitabı Ailemiz Yayıncılık tarafından yayınlandı. Dünya’dan 5, Türkiye’den 5 ve Kıbrıs’tan 5 masalın yer aldığı ve toplamda 15 masaldan oluşan kitap uzun emeklerin sonucunda okuyucuları ile buluşuyor.





Dünya’dan masal derlemelerinin çocuk ve ergen psikatristi Dr. Erdem Beyoğlu, Türkiye’den masal yazılarının Ümmü Gülsüm Çinici ve Kıbrıs’tan masal derlemelerinin Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı ve YDÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur tarafından yapıldığı kitabın tüm illüstrasyon çalışmaları ise Meltem Balim tarafından hazırlanmıştır.Çocukların gelişimine uygun bir dille yeniden düzenlenen masallar yine çocukların gelişimine uygun bir şekilde illüstre edilerek keyifli bir okuma süreci sağlanması hedeflendi. Kitabın sonunda bulunan ve bir Kıbrıs Masalı olan Çavma Kuşu masalına da detaylıca yer verilen çalışmada okuyucular masalların zengin ve macera dolu dünyasına davet ediliyor.