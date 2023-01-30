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Çok Sesli Ertuğrul Korosu konseri bu akşam
Kültür & Sanat
30 Ocak 2023 Pazartesi 16:16
Kıbrıs Genç Tv
Şehit Ertuğrul İlkokulu öğrencilerinden oluşan Çok Sesli Ertuğrul Korosu bu akşam Dönem Sonu Konseri gerçekleştirecek.
Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023, 17:18
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