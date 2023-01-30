Çok Sesli Ertuğrul Korosu konseri bu akşam

Çok Sesli Ertuğrul Korosu konseri bu akşam
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Şehit Ertuğrul İlkokulu öğrencilerinden oluşan Çok Sesli Ertuğrul Korosu bu akşam Dönem Sonu Konseri gerçekleştirecek.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023, 17:18
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