“Companions” sergisi, Lefkoşa’da ARUCAD Art Space’te açıldı

Sanat tarihçi-küratör Esra Plümer Bardak'ın kolaj çalışmaları ve siyaset bilimci Mehmet Ratip'in şiirlerinin bir araya geldiği "Companions" adlı sergi, Lefkoşa’da ARUCAD Art Space’te izleyiciyle buluştu.
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nden (ARUCAD) yapılan açıklamaya göre sergi, “sefalet, kayıp, doğa ve kimlik gibi konuları düşünmeye giriş olarak manzaraların, farklı çökeltilerin ve ölçeklerin karmaşıklığını açığa çıkaran bir iş birliğinin sonucunu” temsil ediyor.
Sergide, şiirlerin tam metnini ve görselleri içeren bir kitap da izleyicilerle buluştu.
“Sanat ve edebiyatın etkileyici bir birleşimini sunan ve ziyaretçileri düşünmeye ve sanatçıların hayal gücünü keşfetmeye davet eden” sergi, 17 Kasım Cuma gününe kadar izlenebilecek.