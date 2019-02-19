CSO çocuklara yönelik senfonik masallı eğitim konserlerine başladı

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen, 4 gün sürecek eğitim konserlerinin ilki, bugün İskele Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İskele’deki Erenköy Lisesi, Recep Tayyip Erdoğan Dipkarpaz Ortaokulu, Mehmetçik Ortaokulu ve Bekirpaşa Ortaokulu’ndan gelen yaklaşık 400 orta birinci ve orta ikinci sınıf öğrencisine yönelik gerçekleşen konserde, çocukların müzik eğitiminde önemli bir eser olarak kabul edilen, Sergei Prokofiev’in “Peter ve Kurt” isimli senfonik masal sahnelendiği kaydedildi.

Toplam 3 bin ortaokul öğrencisinin katılımı hedeflenen eğitim konserlerinin devamı yarından itibaren sırasıyla Girne, Kalkanlı ve Gazimağusa’da gerçekleşecek.

Dünya çapında üne sahip şef ve sanatçıları konuk ederek, sanatseverleri klasik müzikle buluşturan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), bu sezon misyonunu genişleterek genç kuşaklara yönelik düzenlenen eğitim konserleriyle, yeni yeteneklerin keşfedilmesini hedefliyor.

22 Şubat Cuma gününe kadar sürecek olan konserlerde Şef Ali Hoca, Anlatıcı Hüseyin Köroğlu, Başkemancı olarak Nihat Ağdaç yer alıyor.

KONSER PROGRAMI

Eğitim konserleri, yarın Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde, 21 Şubat Perşembe ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kültür ve Kongre Merkezi Rauf Raif Denktaş Salonu’nda, 22 Şubat Cuma ise Gazimağusa’da bulunan Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşecek.Tüm konserler saat 10.00’da başlayacak..

ÇOCUKLARA YÖNELİK ÖĞRETİCİ BİR ESER

Sergei Prokofiev’in, 1936 yılında bestelediği “Peter ve Kurt”, çocuklara yönelik öğretici bir eser olmakla birlikte, güçlü yapısı ve eğlendirici doğasıyla, büyüklerin de ilgisini çeken bir senfonik masal olarak tanımlanıyor.

Senfoni orkestrası eşliğinde anlatılan “Peter ve Kurt”, bir yandan çocukları, orkestrada yer alan çalgılar ile tanıştırırken, diğer yandan müzik yoluyla masalların etkili bir şekilde aktarılabileceğinin en önemli örneklerinden sayılıyor.

ÇOCUKLARIN MÜZİK EĞİTİMİ AÇISINDAN ÇOK YARARLI BİR ESER

“Peter ve Kurt”ta her bir karakterin, bir çalgı ya da çalgı grubuyla ve müzik teması ile temsil edilmesinden ötürü, eserin çocukların müzik eğitimi açısından çok yararlı olduğu ifade edilmekte. Eserlerin bir bölümü, doğrudan çocuklara seslenirken, diğer bölümünün de çocukluğun dünyasına, Prokofiev’in açtığı müzikli pencereler yoluyla bakmamıza yardımcı olduğu belirtiliyor… Öte yandan “Peter ve Kurt” isimli senfonik masalın hem çocukların düşünsel potansiyelinin kavranması hem de verdiği mesajlar bakımından önemli bir eser olduğu kaydediliyor.

1987 yılında Prokofiev’in biyografisini yazan Harlow Robinson masalda, Peter’in cesareti ve inisiyatifi almasının öyküde öne çıkarılmasının, çocukların zekalarına güvenmemizi vurgulayan bir mesaj olduğunun altını çizmişti.

Eserde, “Peter ve Kurt”un öyküsünün bir anlatıcı tarafından sunulması, eğitsel açıdan oldukça önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.