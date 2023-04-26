CSO ile DOB’dan 6 Şubat depreminde yitirilenler anısına “Elegie / Ağıt” konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Devlet Opera ve Bale (DOB) Koordinasyon Merkezi depremde yitirilenler anısına konser düzenleyecek
Şampiyon Melekler Takımı’na ithaf edilen, CSO, DOB, DAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Korosu ve Otello Çoksesli Korosu’nun görev alacağı; soprano Sermin Dikmen Töre, bariton Tuğrul Enver Töre solistliğinde, Rana Uluçay ve Erkan Dağlı‘nın koro şefliğinde, Nihat Ağdaç’ın başkemancılığında ve Ali Hoca’nın orkestra şefliğinde toplam 120 kişilik ekiple ücretsiz ve halka açık olarak sergilenecek olan konsere tüm halk davet edildi.