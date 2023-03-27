CSO, Şampiyon Melekler ve depremde kaybedilen canlar anısına konserler verecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Türkiye’de 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Adıyaman İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Şampiyon Melekler takımı ve depremde yaşamını yitirenlerin anısına konserler verecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, konserlerin ilki 30 Mart Perşembe akşamı saat 20.00’de ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rauf Denktaş Konser Salonu Kalkanlı’da, ikincisi ise 31 Mart Cuma akşamı saat 20.00'de YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Lefkoşa’da gerçekleşecek.

Konserler ücretsiz ve halka açık olacak. Konserleri izlemek isteyenler mesai saatleri içinde 03922291762 numaralı telefonu arayarak yerlerini ayırtabilecekler.

CSO konserlerde, solist olarak İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın başkemancısı Özgecan Günöz’ü ve Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi, orkestra şefi Orhun Orhon’u misafir edecek.

Açıklamada, Özgecan Günöz’ün başkemancılığının yanı sıra, solist kariyeri açısından da dikkatleri üzerinde toplayan parlak bir keman sanatçısı olduğu belirtildi.

Orkestra şefi Orhun Orhon, Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi ve Başkent Akademik Orkestrası’nın da şefi. Türkiye’deki senfoni orkestralarıyla da düzenli olarak konser yapan Orhon, her yıl misafir şef olarak CSO’ya davet ediliyor.

Konser programı ise, J.Sibelius, Valse Triste, A. Vivaldi, Dört Mevsim Op. 8, L.v. Beethoven, 1. Senfoni Do Majör Op. 21 olarak açıklandı.