Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası “Ocak Konserleri”ni gerçekleştirecek

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 26 Ocak Perşembe 20.00’de Gazimağusa DAÜ Kültür Kongre Sarayı’nda ve 27 Ocak Cuma saat 20.00'de ise YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde (Lefkoşa) “Ocak Konserlerini” gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre ücretsiz ve halka açık olan konserleri dinlemek isteyenler mesai saatlerinde 03922291762 numaralı telefona ulaşabilir.

KKTC CSO bu konserinde, İrlandalı genç orkestra şefi Karen Ni Bhroin’i misafir edecek. Yakın zamanda Londra Kraliyet Filarmoni Orkestrası ve BBC Filarmoni Orkestrası başta olmak üzere konserler gerçekleştiren Karen Ni Bhroin’in yönetimindeki konserlere tüm sanatseverler davetli.