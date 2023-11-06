Cumhuriyet Şöleni Gençlik ve Spor Oyunları başladı

Gençlik Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Şöleni Gençlik ve Spor Oyunları, badminton turnuvası ve halk dansları şöleniyle başladı.

Gençlik Dairesi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, badmington turnuvası Now & Future Cyprus Sport Academy ile iş birliğinde Lefkoşa Atatürk Stadyumunda gerçekleştirildi. Maçları Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ve Now & Future Cyprus Sport Academy Başkanı Heyran Yamaç da izlerdi.

Halk dansları şöleni ise Yakın Doğu Üniversitesi büyük salonunda yer aldı.

Gecede, Gençlik Dairesi Akdoğan Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Dance Base Jazz Gösterisi, Akademi Sanat Derneği Halk Dansları Topluluğu, Lefke Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Levent Schools Bale, Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu, Dance Base K Pop gösterisi, Gençlik Dairesi Paşaköy Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu, Dance Base Hip Hop gösterisi sahne aldı.

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın açıklamasında Cumhuriyetin 40’ncı yılını binlerce gencin yer alacağı Cumhuriyet Şöleni Gençlik ve Spor Oyunları ile kutlayacaklarını ifade etti.