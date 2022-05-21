DAÜ 25. Bahar Festivali üçüncü gününde de coşkulu etkinliklere sahne oldu

DAÜ’de 25. Bahar Festivali’nin üçüncü gününde dünkü etkinliklerin, öğrencilerin ve halkın ilgisiyle coşkulu şekilde yapıldığı bildirildi.

Özay Oral Kütüphanesi Sergi Salonu’nda, Kültürel Miras ve Arkeoloji Kulübü tarafından düzenlenen “Kültür, Sanat ve Fotoğraf Sergisi” ile başlayan üçüncü gün etkinliklerinde kurdele kesimiyle gerçekleşen açılışa, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, Kulüp Danışmanı Öğr. Gör. Mert Yusuf Özlük, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

EMUATHLON

Saat 15.00’te, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünden kampüs içine uzanan parkurda, DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen geleneksel EMUATHLON yarışmasının 8’incisi düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın, katılımcılara başarılar dileyerek yarışmanın startını verdi. Her takımda biri 40 yaşın üzerinde olmak üzere 4 kadın ve 4 erkek yarışmacı yer aldı. 8. EMUATHLON yarışmasında birinciliği “Ceylanlar”, ikinciliği “Atletler”, üçüncülüğü ise “Family Team” ekipleri elde etti. Başarılı takımlara ödülleri saat 18.00’de düzenlenen ödül töreniyle takdim edildi.

-Sanatçı Osman Alkaş’la Söyleşi

Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Aktivite Salonu’nda, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kurucularından, Tolgay Tarıman ile birlikte oynadıkları “Torba” programı ile Kıbrıs Türkleri’nin gönlünde taht kuran ve sonrasında Türkiye’de “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”, “Uzun Hikaye”, “Hükümet Kadın 2” ve “Sarmaşık” gibi popüler yapımlarda rol alan sanatçı Osman Alkaş ile söyleşi etkinliği gerçekleştirildi. Saat 16.00’daki söyleşi sonunda sanatçı Osman Alkaş’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu tarafından teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu.

Saat 19.00’da Güzel Sanatlar Kulübü’nün “12. Sanat Buluşması” başlıklı uygulamalı atölye çalışmaları ve Genetik Kulübü’nün “DNA İzolasyonu” başlıklı etkinlikleri düzenlendi.

-Serhan Erkol ve Collins Obiora

DAÜ 25. Bahar Festivali’nde daha sonra Müzik Kulübü sahne aldı. Ardından sanatçı Serhan Erkol tarafından Space Walk Elektronik Müzik ve Saksafon Dinletisi gerçekleştirildi. Dancebase Art Studio ve DAÜ Dans Topluluğu’nun dans performansları sergilendi. Collins Obiora’nın Trumpet Performansı ve Müzik Kulübü’nün sahne performansı da sunuldu.

-Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda dün akşam “Nilgün Belgün ile Aşk ve Komedi” isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Nilgün Belgün’ün büyük ilgi gören “İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi” isimli kitabından sahneye uyarlanan “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi” isimli müzikli danslı gösteride sanatçı; hayatını, anılarını ve yaşadıklarını, şarkılar ve danslarla, kimi zaman hüzünlü, kimi zaman da kahkahalar eşliğinde anlatarak tiyatro severler ile buluştu.

-DJ Danny Avila

Program gece saatlerinde ana sahnede Yılmaz Aladağlı’nın DJ performansıyla devam etti. Ardından, Mart 2013’te Miami Ultra Müzik Festivali’nde çıkış yapan dünyaca ünlü İspanyol DJ Danny Avila sahne aldı. Yoğun ilgi gören konserde öğrenciler ve halk DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nu doldurdu.