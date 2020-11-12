DAÜ ile KIBATEK arasında işbirliği protokolü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK) arasında, iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ Rektörlüğü’nde 11.00’de imzalanan protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile KIBATEK Başkanı İsmail Bozkurt imza koydu.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, söz konusu iş birliği protokolü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ve denizaşırı çevre bölgelerde edebiyat, sanat, tarih ve benzeri bilimsel/kültürel alanlarda kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi, arşivlenmesi ve bu amaçla sosyal veya kültürel proje ve etkinliklerin düzenlenmesini amaçlıyor.

İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Bugün çok önemli bir kültür adamını ağırlıyoruz ve çok önemli bir iş birliği için buradayız… DAÜ ile KIBATEK arasında birçok alanda önceden başlayan bir iş birliği vardı… Bunun çok faydalı etkinliklere yol açacağını düşünüyorum” diye konuştu.

İmza töreninin ardından KIBATEK Başkanı İsmail Bozkurt, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a 5 ciltlik Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi çalışmasını imzalayarak takdim etti.