Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Güzel Sanatlar Kulubü Atölyesi’nde “DAÜ Sanat Üçgeni 5” etkinliği düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Ayhatun Ateşin küratörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, “tümsek baskı/serigrafi/resim sanatına” ilgi duyanlar ve sanat eğitimi alan öğrencilerin, alanlarında isim yapmış usta sanatçılar ile buluşarak, teknik ve artistik becerilerini, deneyimlerini gözleyebilmelerine, deneyim kazanmalarına olanak tanındı.

Atölyelere, sanatçı eğitmenler Aslıhan Kaplan Bayrak, Öznur Eren, Umut Germeç, Raif Kızıl, Mine Okur, Gökhan Okur katıldı.

Sanatın düşünsel-entelektüel alt yapısını, hayatın-gerçekliğiyle sanata nasıl dönüştürüleceğini göstermek-sorgulamak farkındalık oluşturmak adına farklı sanatlarda çalıştaylar düzenleyen DAÜ, sanatçılar ile öğrencileri buluşturarak, onların teknik ve artistik becerilerini, deneyimlerini gözlemlemelerini, deneyim kazanmalarına olanak tanımayı, sanatçıları bir araya getirerek, bir arada üretmelerini sağlamayı amaçlıyor.