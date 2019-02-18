Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşenur Ceren Asmaz’ın “Derindeki Canavarlar” sergisi Girne’de Art Rooms Galeri’de sanatseverlerle buluştu.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat’a kadar devam edecek sergi, Asmaz’ın cam üzerine yaptığı çizimlerden oluşuyor.

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