Devlet Fotoğraf Yarışması Sergi Açılışı ve Ödül Töreni yapıldı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin Telsim’in iletişim desteğiyle düzenlediği XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergi Açılışı ve Ödül Töreni dün akşam (5 Mayıs 2023 Cuma günü) İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı bürokratları, TC Lefkoşa Büyükelçiliği I. Müsteşarı Özlem Demir, Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Koordinatörü Ömer Cihan ve çok sayıda protokol mensubu ile etkinliğin iletişim sponsoru Telsim’in Genel Müdürü Sefer Tüz ve Mimar Ahmet Vural Behaettin’in eşi Tülin Behaettin ile birlikte kalabalık bir sanatsever topluluğu katıldı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun Yeşilırmak’taki yangın yerine gittiği için katılamadığı etkinlik, Kültür Dairesi projesi olarak hayata geçirilen EKSİK ŞUBAT isimli eserin Kültür Dairesi Müdürü Şair Şirin Zaimağaoğlu tarafından yazılan sözlerinin Kültür Dairesi personeli Leman Ünverdi tarafından okunmasıyla başladı. Zaimağaoğlu’nun sözlerini depremde kaybettiğimiz öğrencileri ve meslektaşları için yazdığı, bestesini Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Müzisyen Nazım Ced’in yaptığı, kayıt ve aranjesini Kazım Özalp’ın yaptığı ve Umut Albayrak’ın seslendirdiği Eksik Şubat isimli eser ilk kez dinleyici ile buluşturularak depremde yitirdiklerimiz anıldı.

ZAİMAĞAOĞLU

Eksik Şubat isimli eserin Umut Albayrak tarafından seslendirilmesinin ardından Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced ile birlikte Albayrak’a teşekkür ederek eserin CD’sini takdim ettiler. Kültür Merkezi Yönetmeni Ceyhan Özyıldız’ın sunuşunu yaptığı etkinliğin açış konuşmasını yapan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, fotoğrafın, sanatsal değerinin yanı sıra ana tanıklık etmek ve anı ölümsüzleştirmek gibi hayati bir önemi olduğunu da hatırlatarak, geçen zamanın ve anıların sonsuzluğa ulaşmasına hizmet ettikleri için fotoğrafa gönül veren herkese teşekkür etti.

KKTC’nin ve Kültür Dairesi’nin en uzun soluklu sanat etkinliği olan ve bu yıl 31.’si düzenlenen Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni etkinliğine yürekten inanan tüm fotoğraf camiasına teşekkür eden Zaimağaoğlu, bu yıl ilk kez 6 kategoride düzenledikleri yarışmaya rekor düzeyde bir katılım olduğunu vurgulayarak yarışmaya 90 katılımcının toplam 1660 fotoğraf ile katıldığı belirtti. Mimarinin ülke kültürüne tanıklık yanında, çağına da tanıklık ettiğini vurgulayarak yarışmaya ilk kez mimari kategorisini de eklediklerini anımsatan Zaimağaoğlu, bu kategorideki eserlerin hepsini Kültür Dairesi Koleksiyonu için satın aldıklarını bildirdi. Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi olarak kültürümüzü yaşatmak, ülkemiz sanatçısının ve sanatının dünya çapında hak ettiği yere gelebilmesi amacıyla çok çalıştıklarının da altını çizdi.

Ödül plaketleri ve teşekkür belgeleri

Zaimağaoğlu’nun konuşmasının ardından Türkiye’den gelerek yarışmanın seçici kurul üyeliklerini yapan Prof. Dr. Osman Ürper, Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu’na teşekkür edilerek, KKTC’deki seçici kurul üyeleri Öğr. Gör. Mert Yusuf Özlük ile Mimar Özge Samioğlu’na teşekkür belgeleri takdim edildi.

Seçici kurul üyelerinin ardından, XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda ödül almaya hak kazanan fotoğrafçılara ödülleri ve teşekkür belgeleri takdim edilerek sergi ziyaret edildi.

Ödüller

Serbest (Siyah&Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü “Lines” isimli fotoğrafıyla Fatma Arca’nın ve Mansiyon “Terslik” isimli fotoğrafıyla Yıltan Taşçı’nın oldu.

Serbest (Renkli) kategorisindeki Başarı Ödülü ise “Merdivenler” isimli fotoğrafıyla Engin Arca’nın, Mansiyon da “Pistlerde” isimli fotoğrafıyla Veysi Canateş’in oldu.

Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülüne ise “Symmetry” isimli fotoğrafıyla Hasan Bağlar layık görülürken, Mansiyonu da “King” isimli fotoğrafıyla Başar Taşlı aldı.

Devlet Fotoğraf Yarışması’nın bu yıl ilk kez eklenen kategorilerinden, Benim Şehrim Lefkem (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü “Milkyway” isimli fotoğrafıyla Mehmet Gökyiğit’in ve Mansiyon “Vouni Palace” isimli fotoğrafıyla Altuğ Galip’in olurken, Kavramsal (Serbest) kategorisindeki Başarı Ödülü’ne de “Objects” isimli fotoğrafıyla Mehmet Gökyiğit ve Mansiyon “Kuşlar” isimli fotoğrafıyla da Ulaş Sönmez layık bulundu.

Mimari (Siyah&Beyaz), Ahmet Vural Behaeddin Eserleri kategorisindeki Başarı Ödülü “Özdal Su Toplama Havuzu” isimli fotoğrafıyla Kutlay Muazzez Halkseven’in ve Mansiyon “Dikdörtgenler” isimli fotoğrafıyla Ulaş Sönmez’in oldu.

XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın özel ödüllerinden Kültür Dairesi Özel Ödülü, yarışmaya Mimari (Siyah&Beyaz), Ahmet Vural Behaeddin Eserleri kategorisinde katılan “Gazi” isimli fotoğrafıyla Atila Karaderi’ye giderken, Seçici Kurul Özel Ödülü de yarışmaya Serbest (Siyah&Beyaz) kategorisinde katılan “Kadın Özgürce Yaşar” isimli fotoğrafıyla Hasan Bağlar’ın oldu.

Bu yıl Devlet Fotoğraf Yarışması’nda, sergileme alan 11 fotoğrafıyla Mehmet Gökyiğit, En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü’nün de sahibi oldu. Gökyiğit’in yarışmada ödül ve sergileme alan 11 eserinin ismi ise şöyle sıralandı; “Milkyway”, “Flirting”, “Objects”, “Toros 1”, “Gazi Lisesi”, “Blue City”, “Illuminated”, “Turkish Stars”, “Big Boss”, “Che Forever”, “Jiaju”.

Sergilenen Eserler

12 Mayıs 2023 Cuma gününe kadar mesai saatleri içinde İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin izlenimine sunulacak olan XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nde eserleri sergilenmekte olan fotoğrafçılar ve eserleri de kategorilerine göre şöyle sıralandı;

Serbest (Siyah&Beyaz) Kategorisi; (18 fotoğraf)

Fatma Arca “Lines” BAŞARI ÖDÜLÜ

Yıltan Taşçı “Terslik” MANSİYON

Hasan Bağlar “Kadın Özgürce Yaşar” SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ

Alev Emre Gürsev “Anubis”

Fatma Arca “Maria”

Fatma Arca “Memories”

Gökhan Gökberk “Poz”

Gökhan Gökberk “Duruş”

Gökhan Gökberk “Gidiş”

Hasan Bağlar “Cheers”

Mehmet Gökyiğit “Big Boss”

Mehmet Gökyiğit “Che Forever”

Mehmet Gökyiğit “Jiaju”

Şerif Özege “Stairs”

Şerif Özege “Study”

Tevfik Ulual “Merdekan Merdivenleri”

Ulaş Sönmez “Bulutlar Sahnesi”

Yıltan Taşçı “Portrelerin Portresi”

Serbest (Renkli) Kategorisi; (17 fotoğraf)

Engin Arca “Merdivenler” BAŞARI ÖDÜLÜ

Veysi Canateş “Pistlerde” MANSİYON

Altuğ Galip “Red Cabins”

Atila Karaderi “Golden Time”

Ayla Merttürk “Sunset”

Cem Cengiz “Silüet”

Fatma Arca “Maria”

Haldun Pakarı “Fredoom”

Hüseyin Çekirdek “Bulutların Arasında”

İnanç Soyer “Kafes”

Kenan Hürdeniz “Renk Cümbüşü”

Korman Kocaismail “Girls 1”

Mehmet Gökyiğit “Blue City”

Mehmet Gökyiğit “Illuminated”

Mehmet Gökyiğit “Turkish Stars”

Saydam Soy “Golden Bled”

Saydam Soy “Spring Time”

Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz) Kategorisi; (15 fotoğraf)

Hasan Bağlar “Symmetry” BAŞARI ÖDÜLÜ

Başar Taşlı “King” MANSİYON

Atila Karaderi “The King”

Başar Taşlı “Simetri”

Başar Taşlı “Yıldızlar Savaşı”

Fatma Arca “Alone”

Hasan Bağlar “Disco Lights”

Hasan Bağlar “Window of Autumn”

Hüseyin Çekirdek “Bakış”

İbrahim Alkan “Spider”

Mehmet Gökyiğit “Flirting”

Şerif Özege “Balıklar”

Şerif Özege “İhanet”

Tanfer Aktunç “Güzel Aile”

Veysi Canateş “Filamingolar”

Benim Şehrim Lefkem (Renkli-Siyah&Beyaz) Kategorisi; (13 fotoğraf)

Mehmet Gökyiğit “Milkyway” BAŞARI ÖDÜLÜ

Altuğ Galip “Vouni Palace” MANSİYON

Ali Yılmaz “Petra Stones”

Altuğ Galip “Limniti”

Atila Karaderi “Black Pier in Sunset”

Atila Karaderi “CMC Bath Under Milkyway”

Başar Taşlı “Zamana Yolculuk”

Gökhan Gökberk “Soli Harabeleri”

Mustafa Şenal “Çarşı”

Saydam Soy “Calmness”

Tevfik Ululal “Yansıma”

Veysi Canateş “Cengiz Topel”

Yıltan Taşçı “Portakal Zamanı”

Kavramsal (Serbest) Kategorisi; (11 fotoğraf)

Mehmet Gökyiğit “Objects” BAŞARI ÖDÜLÜ

Ulaş Sönmez “Kuşlar” MANSİYON

Atila Karaderi “Show Time”

Engin Arca “Gölgeler”

Hasan Bağlar “Vendetta”

Korman Kocaismail “Alone”

Meltem Çelikeri “Duman”

Meltem Çelikeri “Zincir”

Nilgün Çolakoğlu “Book is Everything”

Süleyman Kaplan “No Comment”

Ulaş Sönmez “Zaman”

Mimari (Siyah- Beyaz); Ahmet Vural Behattin; (15 fotoğraf)

Kutlay Muazzez Halkseven Özdal “Su Toplama Havuzu” BAŞARI ÖDÜLÜ

Ulaş Sönmez “Dikdortgenler” MANSİYON

Atila Karaderi “Gazi” KÜLTÜR DAİRESİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Ayşe Gökyiğit “Diziliş”

Cahit Arkut “Ahmet Özdal Evi”

Gökhan Gökyiğit “Merdivenler”

Kemal Atay “Toros Ailesi Evi 2”

Mehmet Gökyiğit “Gazi Lisesi”

Mehmet Gökyiğit “Toros 1”

Şerif Özege “Koridor”

Şerif Özege “LGL”

Tevfik Ulual “İsimsiz 1”

Ulaş Sönmez “Merdiven”

Ulaş Sönmez “Zig Zag”

Yıltan Taşçı “Lefke Gazi Lisesi”

yarışmanın sonucunda, 34 katılımcının 89 fotoğrafının sergileneceğini de hatırlattı.