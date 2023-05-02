Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni cuma günü yapılıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin Telsim’in iletişim desteğiyle düzenlediği XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni, 5 Mayıs Cuma günü yapılıyor.

Kültür Dairesinden verilen bilgiye göre Türkiye’de yaşanan depremler nedeniyle açılışı ertelenen sergi, İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde saat 18.30’da Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açılacak.

Açılışta, sözlerini Kültür Dairesi Müdürü şair Şirin Zaimağaoğlu’nun depremde hayatlarını kaybeden öğrenciler ve meslektaşları için yazdığı, bestesini Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü müzisyen Nazım Cet’in yaptığı, kayıt ve aranjesini Kazım Özalp’ın yaptığı ve Umut Albayrak’ın seslendirdiği Eksik Şubat isimli eser de ilk kez dinleyici ile buluşacak.

Zaimağaoğlu, tüm fotoğraf camiası ve sanatseverleri KKTC’nin en uzun soluklu sanat etkinliği olan Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni’ne katılmaya ve Eksik Şubat isimli eserle depremde hayatlarını kaybedenleri anmaya davet etti.

Sergide, 90 katılımcının toplam 1,660 fotoğraf ile katıldığı yarışmanın sonucunda, 34 katılımcının 89 fotoğrafı sergilenecek.

-Ödül plaketleri ve teşekkür belgeleri sahiplerini buluyor

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ödül heykelcikleri ile teşekkür belgeleri sergi açılışında, ödül çekleri de sergi kapandıktan sonra Kültür Dairesi’nde takdim edilecek.

Bu yıl ilk kez altı kategoride yapılan toplam 15 ödül verilen yarışmada başarı ödülleri, Fatma Arca, Engin Arca, Hasan Bağlar, Kutlay Muazzez Halkseven ve Mehmet Gökyiğit’in, mansiyonlar da Yıltan Taşçı, Veysi Canateş, Başar Taşlı, Altuğ Galip ve Ulaş Sönmez’in olmuştu.

Yarışmada, Kültür Dairesi Özel Ödülü’nü Atila Karaderi ve Seçici Kurul Özel Ödülü’nü ise Hasan Bağlar almaya hak kazanmıştı.

Yarışmanın iki kategorisinde başarı ödülü almaya hak kazanan Mehmet Gökyiğit, toplam 11 fotoğrafının sergileme alması sonucunda En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü’nün de sahibi olmuştu.