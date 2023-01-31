Devlet Fotoğraf Yarışmasına bin 660 eserle başvuru yapıldı

Kültür Dairesi'nin düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışmasına 90 kişi bin 660 fotoğrafla başvuruda bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, başvuru süresinin 27 Ocak’ta tamamlandığı ve 90 kişinin bin 660 eserle başvuru yaptığı, Telsim'in iletişim desteğiyle düzenlediği yarışmanın jüri üyeliğini Prof. Dr. Osman Ürper, Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktar ve Öğr. Gör. Mert Yusuf Özlük’ün yapacağı belirtildi.

Jüri üyeleri arasında ilk kez bu yıl KKTC’den de bir fotoğraf sanatçısı olduğu vurgulanan açıklamada, ülke fotoğraf sanatçılarının da jüri olacak yetkinlikte olduklarının altı çizilerek bu yıldan başlayarak Devlet Fotoğraf Yarışması’nın jüri üyeleri arasında ülke fotoğraf sanatçılarından da bir üyenin yer alacağı duyuruldu.



Serbest (Siyah&Beyaz), Serbest (Renkli) ve Doğa (Renkli- Siyah&Beyaz) kategorilerine bu yıl Benim Şehrim Lefkem (Renkli-Siyah&Beyaz), Kavramsal (Serbest) ve Mimari (Siyah&Beyaz): Ahmet Vural Behaeddin Eserleri başlıklarından oluşan 6 farklı kategoride düzenlenen Devlet Fotoğraf Yarışması’nda, Mimari kategorisindeki fotoğrafların değerlendirilmesi aşamasında Mimar Özge Samioğlu’nun da jüri üyeliği yapacağı bildirildi. Jüri üyelerinin yarışmaya gönderilen eserlerin değerlendirmesini 2 Şubat Perşembe günü tamamlayacağı bildirilen açıklamada sonuçların 6 Şubat Pazartesi açıklanacağı ifade edildi