Devrim Tayanç Malyalızade’nin sergisi Cuma günü

Devrim Tayanç Malyalızade’nin “Başlık-Siz” adlı 5’inci kişisel resim sergisi, cuma günü Lefkoşa’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılıyor.
Sergide, Malyalızade’nin tuval üzerine akrilik, karışık teknik ve kağıt üzerine çeşitli teknikler kullanarak yaptığı 76 eseri yer alacak.
Cuma günü saat 18.30’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak sergi, salgın kuralları gereğince maske ve mesafeye dikkat edilerek, 17 Temmuz’a kadar hafta içi her gün ve cumartesi günleri 9.00-18.30 saatleri arasında gezilebilecek.