Devrim Tayanç Malyalızade’nin sergisi Cuma günü

Devrim Tayanç Malyalızade’nin “Başlık-Siz” adlı 5’inci kişisel resim sergisi, cuma günü Lefkoşa’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılıyor.

Sergide, Malyalızade’nin tuval üzerine akrilik, karışık teknik ve kağıt üzerine çeşitli teknikler kullanarak yaptığı 76 eseri yer alacak.



“Çalışmalarının figüratif olup, güçlü ifade betimlemeleriyle izleyicisini olduğu zamana çektiğini” ifade eden Malyalızade, toplumsal ortak sıkıntıları ve benzer yaşanmışlıkları yansıtan eserlerinin, “insan-mekan çözümlemeleriyle de farklı bir derinlik oluşturarak izleyende merak ve sorgulamaya yol açtığını” da belirtti.Cuma günü saat 18.30’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak sergi, salgın kuralları gereğince maske ve mesafeye dikkat edilerek, 17 Temmuz’a kadar hafta içi her gün ve cumartesi günleri 9.00-18.30 saatleri arasında gezilebilecek.