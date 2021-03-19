Digital ortamda şiir dinletisi etkinliği

Girne Belediyesi, 21 Mart Pazar Günü, Facebook ve Instagram hesapları üzerinden şiir dinletisi etkinliği gerçekleştirecek.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre saat 17.00’de Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün “21 Mart Dünya Şiir Günü” mesajı ile başlayacak etkinlikte, Eğitimci Şair Fatoş Avcısoyu Ruso ve TV Program Yapımcısı-Şiir Yorumcusu Hüseyin Ağlamaz şiir dinletisi sunacak.

“KÜLTÜR VE SANAT HAYATIN HER DÖNEMİNDE”



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kültür ve sanatın hayatta öneminin çok büyük olduğunu, Girne Belediyesi’nin ve Girne halkının bu konudaki hassasiyetlerini bildiklerini ifade etti.Devam eden salgın nedeniyle sınırlı sayıda etkinlik yapabileceklerini belirten Güngördü, sosyal medya üzerinden yapılacak şiir dinletisinin önemine dikkat çekti.Kültür ve sanat alanında yapılan etkinliklerin insanların gelişmesinde büyük katkı yaptığını dile getiren Güngördü, sevgi, hoşgörü ve barış temasının önemine de vurgu yaptı.