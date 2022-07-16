Dr. Ayten Salih Berkalp’in hayatı belgesel oldu: “Vatanı Aydınlatan Kadınlar-Gerçek Bir Kahramanlık Hikayesi”

Limasol’dan İstanbul’a uzanan yaşam yolculuğunda sporda ve hayatın birçok alanında unutulmaz başarılara imza atan Dr. Ayten Salih Berkalp’in yaşam öyküsünü konu alan belgesel yapıldı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan, Kıbrıs’ta başhekimlik ve üst düzey yöneticilik dahil sağlık alanında önemli görevlerde bulunan Dr. Berkalp, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs’ta süren çatışmalarda Kıbrıslı Türklerin savunulması için hem hekim hem de mücahit olarak mücedele verdi.

Interweb Media Solutions’tan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nin Sponsorluğunda, Kuzey Kıbrıs Web TV ve Interweb Media Solutions’ın katkılarıyla gerçekleştirilen “Vatanı Aydınlatan Kadınlar-Gerçek Bir Kahramanlık Hikayesi” belgeselinin ilk gösterimi 19 Temmuz Salı günü, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde Fenerbahçe TV’de gerçekleştirilecek.

1954 yılından itibaren Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kadın voleybol ve basketbol, atletizm ve kürek takımlarının kurulmasına öncülük eden Dr. Berkalp, sarı-lacivert forma ile birçok şampiyonluk yaşamıştı.