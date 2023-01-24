Dua Lipa'dan yeni albüm müjdesi

Instagram’ın en etkin yıldızlarından Dua Lipa, 2020’de Future Nostalgia ile kariyerinin en iyi işine imza attı. Bir süredir yeni albümü üzerinde çalışan Lipa bu albümün daha kendine has bir sound içereceğini açıklayarak, “Dürüst olmak gerekirse hayranlarımın dinlemek isteyeceği bir albüm değil" dedi

Kosova’dan İngiltere’ye göç eden Arnavut bir ailenin kızı olan şarkıcı Dua Lipa, 2020 çıkışlı Future Nostalgia'nın takipçisi olacak yeni albümü üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz ocak ayında DL3 adını alacak yeni albümü hakkında konuşan Lipa, "Sanırım adı netleşti ya da şimdilik öyle. Denemeler yapmak eğlenceliydi. Her zaman pop müzik yapacağım. Yeni albümümün kendine has bir sesi var, bu heyecan verici." Ayrıca, "Dürüst olmak gerekirse, muhtemelen hayranlarımın duymak istediği şey gibi de olmayacak" diyerek üzerinde çalıştığı albümünün Future Nostalgia'dan farklı olduğunu açıklamıştı.

"DAHA OLGUN BİR RUHA SAHİP"

Instagram hesabından yeni albümü hakkında paylaşım yapan Dua Lipa açıklamasında, "Sözlerin ön planda olduğu lirik bir teması var. Bu albüm de pop tarzında, ondan uzaklaşmıyorum. Dans etmek, eğlenmek ve çılgın bir tur yapmak istiyorum. Yeni albümümüm diğerine göre bazı yönlerden daha olgun bir ruha sahip" ifadelerine yer verdi.