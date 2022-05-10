“Dünya bizim evimiz” temalı şiir etkinliği

Dünya Şiir Hareketi’nin davetiyle, bu yıl “Dünya bizim evimiz” teması çerçevesinde, pek çok ülkede aynı zamanda düzenlenen şiir etkinlik zincirine Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği (KSYB) de katılım gösterecek.

Birlikten yapılan açıklamaaya göre, cuma, günü saat 18.00’de Lefkoşa’nın güneyindeki Athalassa Parkı’nda iki dilli olarak gerçekleşecek etkinliğe tüm şiir severler, doğa ve barış gönüllüleri davet edildi.

Etkinliğe katılmak isteyenler için saat 17.00’de Ledra Palace’tan ücretsiz minibüs kaldırılacak.

Etkinlikte yer alacak şairler; Andreas Chrysanthou, Burçak Midilli, Emel Kaya, Evi Zorbidou, Giorgos Fragos, Giorgos Moleskis, Giorgos Papakonstantinou, Jenan Selçuk, Maria Chrysostomou, Maria Ioannou, Maria Siakalli, Marios Georgiou, Nafia Akdeniz, Neşe Yaşın, Tamer Öncül, Ümit İnatçı ve Zeki Ali. Müzisyenler: Mustafa Tozakı, Hasip Akgürgen (Afiş görseli: Nafia Akdeniz / Afiş tasarımı: Hasan Yıkıcı”