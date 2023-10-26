Ecolive Hasat Festivali, pazar günü Akdeniz köyünde yapılacak.
4ü’ncü kez organize edilen etkinlikte katılımcılar dalından zeytin toplama fırsatı bulacak, zeytin ağaçları arasına kurulacak Kıbrıs’a özgü yiyecek-içecek ve el sanatları stantlarından alışveriş yapabilecek.
Festival alanı girişinde Kıbrıs’ı konu alan sergi açılacak. Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından kurulacak stantta hasada katılan çocuklara zeytin fidanı hediye edilecek, Avrupa Birliği tarafından kurulacak stantta ise çocuklara verilecek özel tohumlar toprakla buluşturulacak.