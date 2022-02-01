Efdal Keser’den ikinci kitap.. “Çamurda Politik Çalım”

Gazeteci yazar Efdal Keser’in ikinci kitabı “Çamurda Politik Çalım” çıktı.
Keser’in ikinci kitabı olan ve Türkiye’de Dorlion Yayınları’ndan basılan “Çamurda Politik Çalım”, D&R, N11, Babil, Emek, Kitapyurdu, İdefix, Alfa, Amazon Türkiye, Okuoku, İnsancıl,Trendyol, Hepsiburada, Kitantik, Nadir Kitap, bkmkitap gibi ulusal dağıtım firmalarının sitelerinde satışa sunuldu.
Yazar, romanın giriş bölümünde romanıyla ilgili bilgi verirken “Kitabı okurken siyaset uğruna karakterlerin nasıl değiştiğine, bazı duyguların ise her şeye rağmen hiç değişmediğine tanık olacaksınız” ifadelerini kullandı.
Efdal Keser’in daha önce yayımlanmış “Eğreti Hayatlar” isimli toplumsal sorunlara dikkat çektiği bir romanı da bulunuyor.