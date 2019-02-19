Eğitim konserleri başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle bugün eğitim konserlerine başlıyor.

İlki bugün İskele’de verilecek konserlerde, çocukların müzik eğitiminde önemli bir eser olarak görülen Sergei Prokofiev’in “Peter ve Kurt” isimli senfonik masal sahnelenecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplamda 3 bin öğrencinin katılmasının hedeflendiği konserler 22 Şubat Cuma’ya kadar devam edecek.Konserlerde Şef Ali Hoca, Anlatıcı Hüseyin Köroğlu, Başkemancı olarak Nihat Ağdaç yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın düzenleyeceği eğitim konserleriyle, yeni yeteneklerin keşfedilmesi de hedefleniyor.

Eğitim konserleri, bugün İskele Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, yarın Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi, 21 Şubat Perşembe ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kültür ve Kongre Merkezi Rauf Denktaş Salonu, 22 Şubat Cuma ise Gazimağusa’da bulunan Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşecek. Tüm konserler saat 10.00’da başlayacak.

Senfoni orkestrası eşliğinde anlatılacak olan “Peter ve Kurt” eserinin, çocukları, orkestrada yer alan çalgılar ile tanıştırmaya da hizmet ettiği kaydedildi.“Peter ve Kurt”ta her bir karakterin, bir çalgı ya da çalgı grubuyla ve müzik teması ile temsil edilmesinden ötürü, eserin çocukların müzik eğitimi açısından çok yararlı olduğu kaydedildi.

“Peter ve Kurt” eserinin pek çok önemli orkestra tarafından seslendirildiği, eserin sinemaya da uyarlandığı kaydedildi. Filmin, 2008 yılındaki En İyi Kısa Animasyon Film dalında ödül aldığına işaret edildi.