Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun “Ejderha Tepesi” oyunu, 24 Mart’ta 9. Beşparmaklar 1’nci Uluslararası Tiyatro Festivali’nde, 29 Mart’ta ise 10. İskele Kültür Sanat Günleri’nde sahneleyecek



Beyarmudu Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs’a özgü tiplemelerle modern bir Ortaoyun olarak seyirciye sunulan “Ejderha Tepesi” adını, Kıbrıs’ın ilk yerleşim yeri olan “Dragon tovuonari”den alıyor.



Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Haka Manki” ise seyirciyle ilk kez 5. Mesarya Tiyatro Şöleni kapsamında 30 Mart’ta buluşacak.