Emel Samioğlu’nun “Vortex/ Girdap” isimli sergisi Cuma Rüstem’de açılıyor

Emel Samioğlu’nun “Vortex/ Girdap” isimli sergisi bu Cuma 19.00’da Rüstem’s Ana Galeri’de sanatseverlerle buluşacak.

Küratörlüğünü Halil Duranay ve Derya Ulubatlı’nın yaptığı sergi, “Rüstem’s 85. Yıl Etkinlikleri”nin ilk sergisi olma niteliği de taşıyor.

Sergiyle ilgili basın bildirisinde şu ifadelere yer veriliyor:

“Yüzyıl başında; Vortex grubu kendilerine bu ismi seçerken, ‘girdap’ kelimesinin varoluş ve sanat arasında nasıl şiddetli bir bağ kurduğunu ve zeminsiz bir devinim sağladığını öngörmüşlerdi. Ezra Pound; ‘girdap’ için şu tanımı yapıyordu: ‘Hayati öneme sahip tüm mazi, gelecekte hayat bulacak olan geçmiş, şimdi girdabın içinde gebedir… Girdap en yüksek enerji noktasıdır.”