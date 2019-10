17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde yarın akşam Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın Oskay Hoca yönetiminde gerçekleştireceği Ennio Morricone Film Müzikleri Konseri yer alacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Bellapais Manastırı’nda saat 20.30’da başlayacak konserde ünlü besteci Ennio Morricone’nin seçkin film müziklerinden; My Name Is Nobody, Chi Mai Corleone, Ecstasy of Gold, II Maestro e Margherita, Cafe Paradiso, Here’s to you, Gabriel’s Oboe, I Basilischi, IL Clan dei Siciliani, Le Marginal, For Love One Can Die ve The Good The Bad and The Ugly eserleri seslendirilecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali; Cumhurbaşkanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde, Telsim ana sponsorluğu ile iletişim sponsorluğunda ve Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Turizm, Huzur Ağaç, Major Music ve Kösezade Turizm’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

3 BASSES KONSERİ 23 EKİM’DE...

Festival 23 Ekim’de Bellapais Manastırı’nda Deniz Plaza evsahipliğinde yer alacak 3 Basses Konseri ile devam edecek.