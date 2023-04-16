Ertan Birinci’ye “sanata evet onur ödülü”

15 Nisan Dünya Sanat Günü nedeniyle İstanbul Kadıköy’de düzenlenen “Sanata Evet” etkinliği kapsamında Ertan Birinci, Sanata Evet Onur Ödülü aldı.

15 Nisan Cumartesi Saat 14.00’de Kadıköy, Kilercibaşı Köşkünde düzenlenen etkinlik Türkiye’li ünlü oyuncu Gülsen Tuncer ve Türkiye’li ünlü yayıncı Vedat Akdamar’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

Açılış konuşmalarını Uluslararası Lions 118 Y Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Doğan Yeşin ve ünlü oyuncu Tamer Levent’in yapatığı etkinlikte Birsen Tatar Kılıç da şiirleri ile yer aldı.

Etkinlikte, Prof.Dr. M. Zahit Büyişleyen şiir, Engin Çağlar sinema, Ayşe Kulin edebiyat, Prof.Dr. Zeliha Berksoy sinema, Erdener Koyutürk tango-müzik, Prof.Dr. Ayşegül İzer grafik sanatı, Paolo Villa kilasik müzik, Öğr. Görevlisi Ufuk Duygun fotoğraf ve Pelin İnal Cam sanatçısı kategorilerinde ödül aldı.

Ertan Birinci’nin de layık görüldüğü Sanata Evet Onur Ödülünü alan diğer isimler ise; Doç.Dr. Yavuz Dizdar, Demet Taner, Neşe Doster ve Çağdaş Drama Derneği

Türkiye’li ünlü tiyatro oyuncusu Tamer Levent ödül töreninde yaptığı konuşmada yeni bir ödül anlayışının ortaya çıktığını dile getirdi...Levent ödüllerinde geliştiğini söyledi ve sanat ile ilgili görüşlerini aktardı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu dünya tiyatro edebiyatının yerli ve yabancı, belli başlı oyun yazarlarının eserlerinde başrol oynayan Zeliha Berksoy ise sinema kategorisinde ödül aldı..Berksoy burada yaptığı konuşmada, 1960 türkiyesinde tiyatro okuluna girdiğini dile getirdi ve sahneye çıkma hikayesini anlattı..

Anı - Anlatı - Günlük - Seyahatname, Biyografi, Edebiyat kategorilerinde eserler yazmış olan Demet Taner de Sanata Evet Onur Ödülünü alan isimlerden...

Türkiyeli yazar ve gazeteci Ayşe Kulin de edebiyat kategorisinde ödül aldı ve burada yaptığı konuşmasında, bugün burada olmak beni çok mutlu ediyor dedi ve bir anısını anlattı...

Türkiye’li ünlü sinema oyuncusu Engin Çağlar ise anılarını anlattı..

Birinci ödül töreninde yaptığ konuşmada tc’nin 100. Kktc’ninde 40. Kuruluş yıl dönümünde hayat sanat üniversitesinin bir öğrencisi olduğunu söyledi ve sanatla ilgili anılarını paylaştı..

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023, 18:04