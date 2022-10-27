“Esaretten Özgürlüğe” isimli tiyatro oyunu sahnelendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sanat Günleri kapsamında Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı “Esaretten Özgürlüğe” isimli tiyatro oyunu dün akşam sahnelendi.

Oyunda, Yılım Ceceloğlu piyanosuyla Hüseyin Köroğlu ve Şenay Şaçbüker’e eşlik etti.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, oyununa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Şifa Çolakoğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) üyesi Anıl Kaya, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, akademisyenler, öğrenciler ve tiyatro severler katıldı.

Tiyatro AŞHK’ın yazdığı ve Hüseyin Köroğlu’nun yönetmenliğini yaptığı oyunun, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla son bulan tarihi dönemin hangi koşullarda yaşandığı ve bu toprakların yeni nesillere nasıl emanet edildiğini sahneye taşıdığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oyun, bir halkın Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde nasıl esaretten kurtulup destanlar yazarak özgürlüğe ulaştığını seyircilere gösterdi. Şarkılarla, türkülerle, marşlarla, cepheden mektuplarla, Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı’ndan şiirlerle ve Nutuk’tan anlarla muhteşem bir yolculuk sahnede hayat buldu"

-“Kıbrıs Türkü Atatürk’ün izinden gitmeye devam edilecektir”

Oyun sonunda konuşan tiyatro sanatçısı Hüseyin Köroğlu, Kıbrıs Türkü’nün Kurtuluş Savaşı’ndaki anılarından bahsetti.

Köroğlu, söz konusu dönemde Türk İstiklal Kumpanyası isimli tiyatro grubunun temsiller vereceğini ilan ettikten sonra Kıbrıs’ın her bölgesinden yardımlar gelmeye başladığını ifade etti.

Köroğlu, bir Kıbrıslı Türk olarak Kıbrıs Türkü’nün Kurtuluş Savaşı’na temsiller ve tiyatro oyunları ile destek olmalarının son derece etkileyici olduğunu belirterek, Kıbrıs Türkü’nün var olduğu günden itibaren Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gittiğini ve gitmeye devam edeceğinin altını çizdi.

Prof. Dr. İşçioğlu, Tiyatro AŞHK’a ve değerli sanatçılara teşekkürlerini ileterek plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın da yaptığı konuşmada, Hüseyin Köroğlu ve Tiyatro AŞHK ekibine sergiledikleri performanstan dolayı teşekkürlerini ilettiği belirtilen açıklamada, oyunun, tüm salonun hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı’nı seslendirmeleri ile sona erdiği kaydedildi.