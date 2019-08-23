Fatma Azgın, Kamran ve Türkan Aziz’i anlatacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin iş birliği ve katkılarıyla düzenlenen 13. Uluslararası Halk Dansları Festivali, bu yıl “2 Kapı-2 İnsan” teması ile gerçekleştirilecek. İki insan temasını ülkemizde ilklere imza atmış ve toplumsal yaşamımıza değer katmış Kamran Aziz ve Türkan Aziz oluşturuyor. Bu amaçla iki değerimizi anlatacak panel, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00’da Bandabuliya Sahnesi’ne yapılacak. Panelde konuşmacı olarak Fatma Azgın yer alacak, Kamran Aziz ve Türkan Aziz hayatlarına dair kesitler, ayrıntılar ve anılar paylaşacak. Panele LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katılacak.