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Fazıl Say “İlk Şarkılar ve Piyano Eserleri Konseri” ile Salamis Antik Tiyatro'da sanatseverlerle buluşacak
Kültür & Sanat
13 Eylül 2022 Salı 11:10
Kıbrıs Genç Tv
Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, 20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali açılışında “İlk Şarkılar ve Piyano Eserleri Konseri” ile Salamis Antik Tiyatro'da sanatseverlerle buluşacak. Konser; bu akşam 21.00’de başlayacak.
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