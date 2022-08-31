Ferdiye Yurdakul’un “Mandala sergisi”, 2 Eylül Cuma günü açılacak. Taş Ev Butik Hotel ve Sanat Galerisi’ndeki serginin açılışı saat 18.00’de olacak.

Sergi, “Circle of Life” adında büyüklü küçüklü; siyah-beyaz, renkli detaylardan oluşuyor. Sanatçı sergide, kendi ekolünde hazırladığı mandalalarını sergilerken 40 bin yıllık bir öğreti, şifa tekniği, terapi yöntemi, meditasyon tekniği olan mandalanın ne olduğunu da açıklıyor. Bu sergi, sanatçının ilk sergisi olmasının yanısıra, içeriğiyle de bu tarz çalışmalardaki ilk sergi örneği olma özelliğini taşıyor. Eserlerin satışından elde edilecek gelirin yüzde 30’unun Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı’na bağışlanacağı sergi 1 Aralık’a kadar gezilebilecek.