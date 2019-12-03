Feryal Sükan’ın, 14. Kişisel Resim Sergisi, Akıncı tarafından açıldı

Ressam Feryal Sükan’ın, 14. Kişisel Resim Sergisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açıldı.

Burada yaptığı konuşmada, sergilenen resimlerin etkileyici olduğunun ilk bakışta anlaşıldığını belirten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kişisel 14 sergi açmanın, ciddi bir üretim olduğunun altını çizerek Feryal Sükan’ı tebrik etti.

“KÜLTÜR VE SANATIN HER ALANINA KATKI YAPMAK, EN BÜYÜK HEDEFLERİMİZDEN BİRİ”

“Biz, Cumhurbaşkanlığı olarak, göreve geldiğimiz ilk andan itibaren sanata, sanatçıya, kültürel değerlere katkı yapmak için çalışıyoruz. Daha fazla katkı yapmayı arzu ediyoruz.” diye konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, kültür ve sanatın her alanına katkı yapmanın en büyük hedeflerinden biri olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, “Gerek yazın dalında olsun gerek müzik alanında olsun gerekse resim ve sanatın diğer dallarında olsun, bir nebze katkı yapabiliyorsak; öyle inanıyorum ki toplumsal gelişmeye katkı yapıyoruz” dedi.

“KÜLTÜREL VE SANATSAL BOYUTU EKSİK OLAN KALKINMA; GERÇEK ANLAMDA BİR KALKINMA DEĞİLDİR”

Kalkınma denen kavramın sadece ekonomik bir kavram olmadığına ve salt rakamlarla ifade edilemeyeceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, kalkınma olgusunun kültürel, sosyal boyutu da olduğuna vurgu yaparak, “Kültürel ve sanatsal boyutu eksik olan kalkınma; gerçek anlamda bir kalkınma değildir. Bir toplumda, kültürel aktiviteler, sanatsal çalışmalar yeterli düzeyde değilse, o gelişme bir yönüyle mutlaka eksiktir.” şeklinde konuştu.

“Sizler bu eksiğin giderilmesinde ve bizi daha çağdaş bir toplum yapma hedefinde ileriye taşıyan değerlersiniz” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, sanatın toplumsal gelişme yolunda önemli bir uğraş olduğunu belirterek bu yönde katkı yapanları kutladı.